Президент Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах" в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах" в Творческом центре в Шуше, восстановленном Фондом Гейдара Алиева.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах" в отреставрированном Фондом Гейдара Алиева Центре творчества в Шуше.

Как сообщает Report, в этом здании, внесенном в список архитектурных памятников странового значения, когда-то располагался Караван-сарай, построенный в 80-х годах XIX века известным шушинским купцом Ага Гахраманом Мирсияб оглу. В ходе реставрационных работ, проводимых Фондом Гейдара Алиева с 2022 года, зданию был возвращен его первоначальный вид. Центр творчества был сдан в пользование 10 мая 2023 года.

На выставке представлены редкие фотографии, документы и видеоматериалы, отражающие заслуги великого лидера Гейдара Алиева в социально-экономическом, политическом и культурном развитии Карабаха. Здесь также демонстрируются фотографии, на которых запечатлены поездки общенационального лидера в Карабах, проведенные им встречи и различные мероприятия.

Отметим, что с 1969 года начался переломный момент в истории Карабаха и Восточного Зангезура. Гейдар Алиев даже в сложных исторических условиях добился проведения масштабных реформ во всех сферах жизни региона. Ввод в эксплуатацию в 1979 году железной дороги Агдам-Ханкенди был не только стратегическим шагом великого лидера с точки зрения более тесной хозяйственной и экономической интеграции Карабаха с другими регионами страны, но и большим историческим достижением.