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Президент Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах" в Шуше

Президент Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах" в Шуше Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах" в Творческом центре в Шуше, восстановленном Фондом Гейдара Алиева.
Внешняя политика
17 июля 2025 г. 13:30
Президент Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выставкой Гейдар Алиев и Карабах в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах" в отреставрированном Фондом Гейдара Алиева Центре творчества в Шуше.

Как сообщает Report, в этом здании, внесенном в список архитектурных памятников странового значения, когда-то располагался Караван-сарай, построенный в 80-х годах XIX века известным шушинским купцом Ага Гахраманом Мирсияб оглу. В ходе реставрационных работ, проводимых Фондом Гейдара Алиева с 2022 года, зданию был возвращен его первоначальный вид. Центр творчества был сдан в пользование 10 мая 2023 года.

На выставке представлены редкие фотографии, документы и видеоматериалы, отражающие заслуги великого лидера Гейдара Алиева в социально-экономическом, политическом и культурном развитии Карабаха. Здесь также демонстрируются фотографии, на которых запечатлены поездки общенационального лидера в Карабах, проведенные им встречи и различные мероприятия.

Отметим, что с 1969 года начался переломный момент в истории Карабаха и Восточного Зангезура. Гейдар Алиев даже в сложных исторических условиях добился проведения масштабных реформ во всех сферах жизни региона. Ввод в эксплуатацию в 1979 году железной дороги Агдам-Ханкенди был не только стратегическим шагом великого лидера с точки зрения более тесной хозяйственной и экономической интеграции Карабаха с другими регионами страны, но и большим историческим достижением.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev and Gurbanguly Berdimuhamedov visited “Heydar Aliyev and Garabagh” exhibition at Creativity Center in Shusha
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Şuşada “Heydər Əliyev və Qarabağ” sərgisi ilə tanış olublar

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