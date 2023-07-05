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Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана

Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана Франция, лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права, по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 10:32
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана

Франция, лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права, по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

Подчеркнув, что недавний вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что возмутительная политика неоколониализма Франции в Африке обречена на провал, глава государства отметил, что, к сожалению, Франция пытается навязать ту же порочную практику на Южном Кавказе, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и колониальную политику ориентализма.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: France supports Armenian separatism in Karabakh region of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Fransa Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni separatizmini dəstəkləyir"

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