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Президент Ильхам Алиев: Франция не может отказаться от истории колониализма

Президент Ильхам Алиев: Франция не может отказаться от истории колониализма Новые позорные методы колониализма Франции продолжаются и сегодня.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев: Франция не может отказаться от истории колониализма

Новые позорные методы колониализма Франции продолжаются и сегодня.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"Франция, которая не может отказаться от истории колониализма, не уважает права и мечты народов о свободе, проживающих в заморских общинах и территориях за пределами Европы, на Тихом и Атлантическом океанах, всячески препятствует реализации их устремлений.

Социальное положение во Французской Гвиане постепенно ухудшается, примерно половина населения находится на пороге нищеты, уровень безработицы с каждым годом растет. Здесь расхищаются природные ресурсы и 90 процентов земель находится в собственности Французского государства.

Мартиника и Гваделупа находятся лицом к лицу с двумя большими катастрофами. Местное население подвергается ассимиляции путем тайного и незаконного заселения. Использование в свое время хлородеконных пестицидов привело к отравлению природных экосистем и населения, местные жители и сегодня испытывают последствия этого, страдая от онкологических заболеваний.

Франция отказывается признать суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта. Движение Неприсоединения в своих документах постоянно подтверждает неоспоримый суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта.

Без участия половины населения Новой Каледонии проводится референдум и, таким образом, у народа Новая Каледония отнимается право на независимость", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan supports the peoples who fight colonialism and aim to free themselves
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan kolonializmə qarşı mübarizə aparan və azad olmağa çalışan xalqları dəstəkləyir"

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