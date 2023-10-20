Президент Ильхам Алиев: Франция не может отказаться от истории колониализма

Новые позорные методы колониализма Франции продолжаются и сегодня.

Новые позорные методы колониализма Франции продолжаются и сегодня.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"Франция, которая не может отказаться от истории колониализма, не уважает права и мечты народов о свободе, проживающих в заморских общинах и территориях за пределами Европы, на Тихом и Атлантическом океанах, всячески препятствует реализации их устремлений.

Социальное положение во Французской Гвиане постепенно ухудшается, примерно половина населения находится на пороге нищеты, уровень безработицы с каждым годом растет. Здесь расхищаются природные ресурсы и 90 процентов земель находится в собственности Французского государства.

Мартиника и Гваделупа находятся лицом к лицу с двумя большими катастрофами. Местное население подвергается ассимиляции путем тайного и незаконного заселения. Использование в свое время хлородеконных пестицидов привело к отравлению природных экосистем и населения, местные жители и сегодня испытывают последствия этого, страдая от онкологических заболеваний.

Франция отказывается признать суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта. Движение Неприсоединения в своих документах постоянно подтверждает неоспоримый суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта.

Без участия половины населения Новой Каледонии проводится референдум и, таким образом, у народа Новая Каледония отнимается право на независимость", - говорится в обращении.