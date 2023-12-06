Президент Ильхам Алиев: Европейский Союз - наш основной торговый партнер

C Европейским Союзом, Европейской комиссией у нас очень хорошие, тесные взаимоотношения. Евросоюз является нашим основным торговым партнером. Около 50 процентов нашего внешнеторгового оборота приходится на ЕС.

C Европейским Союзом, Европейской комиссией у нас очень хорошие, тесные взаимоотношения. Евросоюз является нашим основным торговым партнером. Около 50 процентов нашего внешнеторгового оборота приходится на ЕС.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

Глава государства напомнил, что Азербайджан принял протоколы о стратегическом партнерстве с девятью членами Европейского Союза: "А это составляет треть от Европейского Союза. Это свидетельствует о том, что наши отношения как на уровне отдельных государств, так и на уровне организаций очень хорошие. Лично я и Азербайджан всегда поддерживали усилия Шарля Мишеля по прекращению конфликта между Арменией и Азербайджаном. Несколько встреч были организованы им в Брюсселе. Сейчас мы обсуждаем возможную новую встречу".