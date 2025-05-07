Президент Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамско-азербайджанских отношений

Визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.
"Уверен, что результаты визита будут успешными, достигнутые договоренности трансформируются в конкретные проекты", - отметил глава государства.