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Президент Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамско-азербайджанских отношений

Президент Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамско-азербайджанских отношений Визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 18:36
Президент Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамско-азербайджанских отношений

Визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

"Уверен, что результаты визита будут успешными, достигнутые договоренности трансформируются в конкретные проекты", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: This visit is of great importance for development of Vietnam-Azerbaijan relations
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Bu səfər Vyetnam-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır

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