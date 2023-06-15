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Президент Ильхам Алиев: Есть перспективы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Президент Ильхам Алиев: Есть перспективы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией Сегодня я проинформировал господина премьер-министра о текущих переговорах между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению. И перспективы подписания этого соглашения, я думаю, есть.
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 13:42
Президент Ильхам Алиев: Есть перспективы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Сегодня я проинформировал господина премьер-министра о текущих переговорах между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению. И перспективы подписания этого соглашения, я думаю, есть.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Армении нужно просто проявить политическую волю и закрепить на бумаге то, о чем они уже официально заявляли – о том, что Карабах – это Азербайджан", - отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал и будет поддерживать Пакистан в вопросе Кашмира.

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