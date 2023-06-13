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Президент Ильхам Алиев: Экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию будет расти и дальше

Президент Ильхам Алиев: Экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию будет расти и дальше Экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию растет из года в год, и сегодня мы договорились, что он будет расти и дальше.
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 17:04
Президент Ильхам Алиев: Экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию будет расти и дальше

Экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию растет из года в год, и сегодня мы договорились, что он будет расти и дальше.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Глава Азербайджана также отметил, что параллельно с этим продолжает увеличиваться экспорт азербайджанского газа в европейские страны через Турцию, и на это есть большой спрос.

Подчеркнув, что сегодня состоялся обмен мнениями о сотрудничестве по возобновляемым видам энергии, президент Ильхам Алиев сказал, что сегодня Азербайджан и Турция активно сотрудничают в вопросах и газа, и нефти, и нефтепродуктов, нефтехимической продукции и электроэнергии.

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