Президент Ильхам Алиев: Экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию будет расти и дальше

Экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию растет из года в год, и сегодня мы договорились, что он будет расти и дальше.

Экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию растет из года в год, и сегодня мы договорились, что он будет расти и дальше.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Глава Азербайджана также отметил, что параллельно с этим продолжает увеличиваться экспорт азербайджанского газа в европейские страны через Турцию, и на это есть большой спрос.

Подчеркнув, что сегодня состоялся обмен мнениями о сотрудничестве по возобновляемым видам энергии, президент Ильхам Алиев сказал, что сегодня Азербайджан и Турция активно сотрудничают в вопросах и газа, и нефти, и нефтепродуктов, нефтехимической продукции и электроэнергии.