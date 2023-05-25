Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост на протяжении почти всего периода независимости

Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост на протяжении почти всего периода независимости.

Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост на протяжении почти всего периода независимости.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Мы добились полной экономической независимости, что является важным фактором возможности проводить независимый внешнеполитический курс, что мы успешно и делаем", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что экономика Азербайджана самодостаточна и не нуждается в поддержке извне. "За последние 20 лет валовый внутренний продукт нашей страны вырос в более чем 3 раза. Уровень бедности сократился с почти 50 до 5 процентов. Внешний долг находится на уровне менее 9 процентов ВВП и снижается из года в год. Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 10 раз", - подчеркнул он, добавив, что на сегодняшний день одной из главных задач, которые стоят перед страной, является диверсификация экспорта.