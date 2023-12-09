Президент Ильхам Алиев: Экономическое развитие Азербайджана обусловлено нашими реформами

Экономическое развитие Азербайджана обусловлено нашими реформами. Нам удалось диверсифицировать экономику и снизить зависимость от нефтегазового сектора. Хотя нефтегазовый сектор продолжает оставаться основной частью нашей экономики.

Экономическое развитие Азербайджана обусловлено нашими реформами. Нам удалось диверсифицировать экономику и снизить зависимость от нефтегазового сектора. Хотя нефтегазовый сектор продолжает оставаться основной частью нашей экономики.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews.

Отметив, что в этом году рост экономики Азербайджана несколько скромнее, что связано с небольшим снижением добычи нефти, глава государства подчеркнул: "За последние двадцать лет внутренний валовой продукт Азербайджана вырос более чем в четыре раза. И это было весьма заметным достижением. И в то же время нам удалось провести тщательно продуманную социальную политику. Таким образом, за последние двадцать лет мы смогли снизить уровень бедности с 50 процентов до 5,5 процента. Это свидетельствует о том, что материальные блага, полученные в результате реализации энергетических проектов, были справедливо распределены между всеми слоями населения нашей страны".