Президент Ильхам Алиев: Движущей силой азербайджанофобии была администрация Байдена

Вы знаете, со сколькими слухами, со сколькими провокациями мы столкнулись за последние пять лет со стороны лидеров разных стран, которые распространяли слухи о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению. О том, что Азербайджан планирует силой захватить эту часть территории. Все наши заявления о том, что это ложная информация, не сработали, потому что такое представление создавалось в том числе и здесь, в Вашингтоне. И движущей силой этой азербайджанофобии была администрация Байдена.