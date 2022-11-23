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Президент Ильхам Алиев: Дружба Азербайджана и Сербии будет вечной

Президент Ильхам Алиев: Дружба Азербайджана и Сербии будет вечной Азербайджан и Сербия сотрудничают в военно-технической сфере. В целях дальнейшего углубления и расширения этого сотрудничества будут предприняты дополнительные шаги.
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 17:19
Президент Ильхам Алиев: Дружба Азербайджана и Сербии будет вечной

Азербайджан и Сербия сотрудничают в военно-технической сфере. В целях дальнейшего углубления и расширения этого сотрудничества будут предприняты дополнительные шаги.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

"Одним словом, сегодня мы составили повестку дня на последующие годы. Президенты, безусловно, будут держать эту повестку дня в центре своего внимания, контролировать исполнение этих вопросов. Для большей оперативности и эффективности, мы, конечно же, должны чаще встречаться. Я пригласил своего дорогого друга, президента Вучича, посетить Азербайджан. Считаю, что этот визит может состояться до конца года, после чего, конечно, я приеду снова", - отметил президент Азербайджана.

Глава государства выразил удовлетворение тем, что вновь находится в Сербии: “Таких визитов у нас будет много. И наша дружба будет вечной”.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan ilə Serbiyanın dostluğu əbədi olacaq"

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