Президент Ильхам Алиев: Динамика связей между Азербайджаном и Словакией вызывает удовлетворение

Динамика связей между Азербайджаном и Словакией, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, вызывает удовлетворение. Активный диалог наших стран создал условия для развития по восходящей линии сотрудничества в ряде област

Динамика связей между Азербайджаном и Словакией, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, вызывает удовлетворение. Активный диалог наших стран создал условия для развития по восходящей линии сотрудничества в ряде областей, в частности, в энергетической сфере.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном 1 сентября президенту Словакии Зузане Чапутовой по случаю национального праздника этой страны – Дня Конституции.

Глава государства, сердечно поздравив от своего имени и от имени народа Азербайджана президента Словакии и ее народ, в послании отметил: "Уверен, что мы и дальше будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-словацких дружественных отношений, реализацию большого потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества в торговой, инвестиционной, транспортной и других сферах".