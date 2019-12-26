Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Россия-24"

Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Россия-24"

26 декабря, 2019 18:28

https://report.az/storage/news/24fc8ef93c54affcd276e95a00d39af4/f79456c5-8ee8-4f44-acc8-5ba206fbaa08_292.jpg Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Россия-24" Российской Федерации. Как сообщает Report, в интервью глава государства ответил на вопросы, связанные с азербайджано-российскими двусторонними отношениями и др.

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