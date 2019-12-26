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Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Россия-24"

Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Россия-24"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Россия-24" Российской Федерации.

Как сообщает Report, в интервью глава государства ответил на вопросы, связанные с азербайджано-российскими двусторонними отношениями и др.

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