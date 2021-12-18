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Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore

Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находясь с рабочим визитом в Брюсселе, 15 декабря дал интервью итальянской газете “Il Sole 24 Ore”, сообщает Report.
Внешняя политика
18 декабря 2021 г. 16:20
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находясь с рабочим визитом в Брюсселе, 15 декабря дал интервью итальянской газете “Il Sole 24 Ore”, сообщает Report.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev gives interview to Italy's Il Sole 24 Ore newspaper
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev İtaliyanın “İl Sole 24 Ore” qəzetinə müsahibə verib

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