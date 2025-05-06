Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству

Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью Информационному агентству Социалистической Республики Вьетнам.

Report представляет интервью.

- 7-8 мая 2025 года Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической Партии Вьетнама То Лам совершит государственный визит в Азербайджанскую Республику. Как вы оцениваете текущие двухсторонние отношения и сотрудничество между нашими странами?

- Прежде всего, хотел бы отметить, что Азербайджан и Вьетнам связывают дружественные отношения, которые имеют более чем полувековую историю. Так, в 1959 году Президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин посетил Азербайджанскую ССР. В 1983 году общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, занимавший в то время пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР, совершил поездку во Вьетнам. Несомненно, эти знаковые визиты стали прочным фундаментом для развития сотрудничества между нашими странами.

Мой государственный визит в вашу страну в 2014 году и официальный визит Президента Социалистической Республики Вьетнам господина Чыонг Тан Шанга в Азербайджанскую Республику в 2015 году открыли новую страницу в отношениях между нашими государствами и придали импульс их дальнейшему развитию. В рамках визита Президента Чыонг Тан Шанга состоялся первый азербайджано-вьетнамский бизнес-форум, в котором, наряду с официальными лицами, приняли участие представители деловых кругов нефтегазовой, энергетической, строительной, информационно-коммуникационной, финансовой, промышленной, торговой, туристической, транспортной, фармацевтической и других сфер.

В целях развития сотрудничества в различных областях, определения новых направлений взаимодействия создана Азербайджано-вьетнамская межправительственная комиссия по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству. Комиссия выступает важной платформой для регулярного диалога и эффективной реализации совместных инициатив.

По линии министерств иностранных дел проводятся политические консультации, последние из которых состоялись во второй половине апреля этого года. В парламентах обеих стран действуют рабочие группы по межпарламентским связям.

Наши страны эффективно сотрудничают в рамках крупнейших международных организаций, в том числе в Движении неприсоединения (ДН) и ООН.

Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом. В 2024 году объем товарооборота между двумя странами составил 223,93 млн долларов США. Несомненно, у нас есть потенциал и для дальнейшего наращивания этого показателя.

Наши страны взаимодействуют также в нефтяной сфере. В 2019 году было подписано соглашение между вьетнамской государственной компанией Binh Son Refinery and Petrochemical Company и SOCAR. Наше сотрудничество в нефтяной отрасли опирается на крепкий исторический фундамент, ведь азербайджанские специалисты сыграли ключевую роль в создании и развитии нефтяной промышленности Вьетнама. Не случайно, что первым генеральным директором совместного предприятия Veso Petrol, созданного в 1981 году при содействии Советского Союза, был азербайджанец Джалал Мамедов.

Наше сотрудничество в культурной, гуманитарной и образовательной сферах уходит своими корнями в советское время, а в последние годы получило дальнейшее развитие. В 1955 году азербайджанский композитор Гара Гараев написал «Вьетнамскую сюиту» для первого советско-вьетнамского документального фильма о войне во Вьетнаме, премьера которого состоялась в Ханое в 2023 году. В 1959-1962 годах по приглашению Президента Хо Ши Мина и по предложению советского правительства азербайджанский режиссёр Аждар Ибрагимов принимал активное участие в создании вьетнамской киношколы, где проводил мастер-классы и снял три фильма. За свои заслуги он был награжден высшим орденом труда Социалистической Республики Вьетнам.

В советское время в Азербайджане обучалось около 5 тысяч вьетнамцев, многие из которых в настоящее время занимают ответственные посты в государственных учреждениях Вьетнама. В ходе моего визита в 2014 году в Ханой состоялась встреча с вьетнамскими выпускниками азербайджанских вузов, которые тепло отзывались о нашей стране и годах, проведённых здесь. В 2015 году в Ханое была основана Ассоциация дружбы Вьетнам-Азербайджан, объединившая вьетнамских выпускников азербайджанских вузов.

Говоря о культурных связях между нашими странами, хотел бы отметить, что они продолжают развиваться и укрепляться через различные инициативы и проекты. К примеру, в 2024 году в Баку состоялся показ фильма «Создатели легенд», посвящённого героизму Ваших солдат во время войны во Вьетнаме. В том же году в нашей столице прошли Дни Вьетнама по случаю 65-летия визита вьетнамского лидера Хо Ши Мина в Азербайджан.

Фонд Гейдара Алиева активно реализует проекты во Вьетнаме, включая строительство начальной школы в провинции Хазянг в 2018 году. В апреле этого года вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Вашу страну, где встретилась с вице-президентом Во Тхи Ань Суан, супругой Генерального секретаря ЦК компартии Но Фон Ли, представителями творческой индустрии, руководителями Ханойского колледжа торговли и туризма, а также с выпускниками вьетнамских вузов, обучавшимися в Азербайджане. В ходе встречи Ханойскому колледжу торговли и туризма был вручён сертификат о финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Таким образом, отношения между Азербайджаном и Вьетнамом успешно развиваются по всем ключевым направлениям.

- Каково значение предстоящего визита лидера Вьетнама в Азербайджан в контексте вывода двусторонних отношений на новый уровень?

- Как известно, предстоящий визит господина Лама в Азербайджан станет его первым в качестве Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама. Это событие имеет важное политическое значение, подчеркивающее стремление сторон к углублению двусторонних отношений и открытию новых направлений взаимодействия. В этом контексте визит можно справедливо рассматривать как важную веху в развитии азербайджано-вьетнамского сотрудничества.

Программа визита включает широкий круг вопросов, охватывающих ключевые аспекты двусторонней повестки. Это позволит провести всесторонний обмен мнениями по актуальным темам, согласовать подходы и определить перспективные направления дальнейшего взаимодействия. Особое внимание будет уделено политическому диалогу, торгово-экономическим связям, а также гуманитарному и культурному обмену.

Кроме того, отдельное значение придается развитию межпартийного диалога. Сотрудничество между партиями «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Вьетнама демонстрирует положительную динамику, и предстоящий визит послужит дополнительным подтверждением высокого уровня взаимодействия на политической и идеологической основе.

Убежден, что визит господина Лама станет важным импульсом к активизации сотрудничества и откроет новые горизонты для развития отношений между Азербайджаном и Вьетнамом в духе дружбы и взаимного уважения.

- Каковы перспективы и потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений между Вьетнамом и Азербайджаном?

- Считаю, что у наших стран есть все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества в самых разных сферах. Если говорить о торгово-экономических отношениях, то сегодня есть новые возможности для сотрудничества, которые будут не только стимулировать экономический рост, но и создадут устойчивую основу для взаимовыгодных партнерств, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшей диверсификации наших экономик.

Одним из перспективных направлений для укрепления связей между нашими странами является туризм. Установление прямого авиасообщения между Баку и вьетнамскими городами с параллельным развитием туристических программ будут способствовать росту интереса граждан обеих стран к культуре и истории друг друга. Интенсификация совместных культурных проектов, развитие программ гуманитарных миссий и совместных инициатив в области здравоохранения и экологии – все эти сферы представляют для наших стран взаимный интерес.

И, конечно же, образование. Мы, как и всегда, будем рады студентам из Вьетнама. Они могут воспользоваться образовательными программами, предлагаемыми Азербайджаном в рамках грантов и стипендий для граждан стран-членов ДН. Это улучшит возможности для академического обмена, научных исследований и укрепления межличностных контактов между Азербайджаном и Вьетнамом. Реализация программ обмена, а также сотрудничество в научно-технической сфере могут стать еще одним перспективным направлением для развития двусторонних отношений.