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Президент Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершенно Францией

Президент Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершенно Францией Азербайджан крайне обеспокоен продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 12:32
Президент Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершенно Францией

Азербайджан крайне обеспокоен продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"Несмотря на то, что с Бандунгской конференции прошло около 70 лет, есть страны, которые все еще продолжают колониализм. Одной и первой из этих стран является Франция.

В целом, большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества было совершенно именно Францией. Оккупировавшая десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, расхищавшая их богатства, на протяжении долгих лет державшая их народы в рабстве, Франция совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечества, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность", - отмечается в обращении главы государства.

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