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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские инвесторы готовы рассматривать проекты в Албании

Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские инвесторы готовы рассматривать проекты в Албании Сегодня мы обсудили будущее политических отношений между нашими странами, а также нашу совместную деятельность в международных организациях. В то же время, безусловно, на нашей повестке дня были вопросы, связанные с торговлей, экономикой и возможностями д
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 14:35
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские инвесторы готовы рассматривать проекты в Албании

Сегодня мы обсудили будущее политических отношений между нашими странами, а также нашу совместную деятельность в международных организациях. В то же время, безусловно, на нашей повестке дня были вопросы, связанные с торговлей, экономикой и возможностями для инвестиций.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

Глава государства отметил, что азербайджанские инвесторы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Албании, будь то в сфере туризма, сельского хозяйства или в любой другой области. "Думаю, что в ближайшие месяцы у нас будет больше информации об этом, что также откроет новую страницу в наших отношениях", - добавил президент.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijani investors are ready to consider investment projects in Albania
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan investorları Albaniyada sərmayə layihələrini nəzərdən keçirməyə hazırdırlar"

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