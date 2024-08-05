Ильхам Алиев: Азербайджано-пакистанские связи вступили в качественно новый этап развития

Азербайджано-пакистанские связи вступили в качественно новый этап развития.

Азербайджано-пакистанские связи вступили в качественно новый этап развития.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Пакистана в Азербайджане Гасима Мохиуддина 5 августа.

Говоря о своем государственном визите в Пакистан, президент Азербайджана отметил, что оказанное ему и делегации гостеприимство произвело очень приятное впечатление, подчеркнув, что это демонстрирует дружбу, братство и партнерство между нашими странами и народами.

Коснувшись важности этого визита, глава государства с удовлетворением вспомнил, что были обсуждены вопросы и подписаны документы, охватывающие широкие сферы двустороннего сотрудничества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в результате этого государственного визита азербайджано-пакистанские связи вступили в качественно новый этап развития, в его рамках были определены новые направления сотрудничества в различных сферах, в том числе в области инвестирования и энергетики.

Глава государства сказал, что обе стороны работают над реализацией принятых в ходе государственного визита в Пакистан решений, достигнутых договоренностей и подписанных документов. Отметив важность соглашения о преференциальной торговле, президент Азербайджана сообщил, что соответствующими структурами ведется работа по дополнению этого документа новыми статьями.

Президент Ильхам Алиев еще раз высоко оценил тот факт, что Пакистан не установил дипломатические отношения с Арменией из-за оккупации ею азербайджанских территорий, не сделал этого даже после освобождения наших земель и полного восстановления суверенитета Азербайджана. Он назвал это проявлением настоящей дружбы и братства. Глава государства вновь подчеркнул, что политическая поддержка руководством Пакистана Азербайджана в период Отечественной войны имеет для нашей страны большое значение.