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Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-марокканские отношения имеют хорошие традиции

Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-марокканские отношения имеют хорошие традиции Азербайджано-марокканские отношения имеют хорошие традиции.
Внешняя политика
29 июля 2023 г. 13:53
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-марокканские отношения имеют хорошие традиции

Азербайджано-марокканские отношения имеют хорошие традиции.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева, направленном королю Марокко Мухаммеду VI по случаю национального праздника этой страны.

"Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления традиционных дружественных отношений между нашими странами, расширения сотрудничества, представляющего взаимный интерес, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости", - отметил глава государства.

Президент Азербайджана от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравил короля Мухаммеда VI и в его лице братский народ Марокко по случаю национального праздника Королевства Марокко, передал самые искренние пожелания.

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