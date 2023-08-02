О нас

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является важным поставщиком природного газа в Европу

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является важным поставщиком природного газа в Европу Уже более двух лет Азербайджан является важным поставщиком природного газа в Европу
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 10:18
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является важным поставщиком природного газа в Европу

Уже более двух лет Азербайджан является важным поставщиком природного газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

Отметив, что ситуация с наложением санкций против России создала новое измерение, глава государства подчеркнул: "Потому что наши энергоресурсы оказались нужны больше, чем раньше. Но все, что мы делаем, основывается на планах и контрактах, подписанных много лет назад. Правда, сейчас появилось больше стран, которые обращаются к нам за дополнительными объемами газа из Азербайджана. Мы готовы это сделать. Мы уже начали. Уже в прошлом году все больше стран начали получать наш газ. Это продолжится и в этом году".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan became important gas supplier to Europe
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan Avropanın mühüm qaz təchizatçısına çevrilib"

Другие новости из категории

Президент: Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, они будут жить нормальной жизнью
Президент: Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, они будут жить нормальной жизнью
2 августа 2023 г. 10:48
Месседж от президента властям Армении: Им не дано выбирать между хорошим и лучшим…
Месседж от президента властям Армении: Им не дано выбирать между хорошим и лучшим…
2 августа 2023 г. 10:42
Президент: Армянская община не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества
Президент: Армянская община не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества
2 августа 2023 г. 10:42
Ильхам Алиев: Армяне Карабаха не должны следовать за своими так называемыми лидерами
Ильхам Алиев: Армяне Карабаха не должны следовать за своими так называемыми "лидерами"
2 августа 2023 г. 10:41
Президент Ильхам Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении
Президент Ильхам Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении
2 августа 2023 г. 10:37
Ильхам Алиев: Недопустимо, что офис МККК в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета
Ильхам Алиев: Недопустимо, что офис МККК в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета
2 августа 2023 г. 10:30
Президент: С тех пор, как мы установили ППП, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно
Президент: С тех пор, как мы установили ППП, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно
2 августа 2023 г. 10:26
Ильхам Алиев: Мы поддержим любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения
Ильхам Алиев: Мы поддержим любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения
2 августа 2023 г. 10:16
Президент: Если Армения полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то мы сможем найти мирное решение
Президент: Если Армения полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то мы сможем найти мирное решение
2 августа 2023 г. 10:14
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi