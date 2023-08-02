Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является важным поставщиком природного газа в Европу

Уже более двух лет Азербайджан является важным поставщиком природного газа в Европу

Уже более двух лет Азербайджан является важным поставщиком природного газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

Отметив, что ситуация с наложением санкций против России создала новое измерение, глава государства подчеркнул: "Потому что наши энергоресурсы оказались нужны больше, чем раньше. Но все, что мы делаем, основывается на планах и контрактах, подписанных много лет назад. Правда, сейчас появилось больше стран, которые обращаются к нам за дополнительными объемами газа из Азербайджана. Мы готовы это сделать. Мы уже начали. Уже в прошлом году все больше стран начали получать наш газ. Это продолжится и в этом году".