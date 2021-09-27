Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выступает за мир в регионе

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в интервью агентству «Анадолу» рассказал о 44-дневной контрнаступательной операции «Железный кулак», начавшейся год назад в ответ на очередную провокацию ВС Армении и пол

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в интервью агентству «Анадолу» рассказал о 44-дневной контрнаступательной операции «Железный кулак», начавшейся год назад в ответ на очередную провокацию ВС Армении и положившей конец многолетней армянской оккупации исторических земель Азербайджана.

Report представляет данное интервью.

- Господин Президент, благодарим Вас за то, что согласились дать интервью агентству «Анадолу». Мы отмечаем важную дату - прошел год с 27 сентября, даты, приведшей к победе и освобождению находившихся под 30-летней оккупацией территорий. Давайте вернемся в тот день, освежим в памяти обстоятельства той даты: почему Азербайджан начал контрнаступление?

- Провокации Армении против Азербайджана в последний период стали носить регулярный характер. Заявления и шаги Армении свидетельствовали о том, что эта страна готовится к новой войне. Я до сих пор не могу понять причин этого. Потому что если государство, которое на протяжении 30 лет оккупирует земли другого государства, и при этом стремится к новой войне, необходимо очень серьезно расследовать причины этого: шаги [Армении], подтверждающие мои слова, также были очевидны. В июле Армения совершила военную провокацию на азербайджано-армянской границе, в результате которой погибли 13 военнослужащих и мирных жителей. Тогда, Азербайджан дал врагу заслуженный ответ, не пересекли государственную границу. Мы просто выдворили их с азербайджанских земель, и столкновения, продолжавшиеся несколько дней, завершились.

Позже, в августе была направлена диверсионная группа, которая пересекла линию соприкосновения, но наши военнослужащие их разоружили.

В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН год назад я заявлял, что Армения готовится к новой войне. Спустя три дня наши позиции и населенные пункты вновь подверглись артиллерийскому обстрелу. Мы вновь понесли потери. И по моему приказу была начата крупномасштабная контрнаступательная операция, и, как Вы знаете, эта операция завершилась великой Победой.

Оглядываясь на события годичной давности, у нас конечно, есть возможность более детального анализа всех событий и процессов. Новое армянское руководство хотело хвастаться военными достижениями, добиться успехов на поле боя. Но их планы не сработали, они совершили огромную ошибку. В результате потерпели горькое поражение.

- Господин Президент, нельзя ли было предотвратить эту войну? Имели место контакты действовавших уже длительные годы сопредседателей Минской группы. Могли ли сопредседатели МГ ОБСЕ либо другие факторы предотвратить эту войну. Что на самом деле должно было быть предпринято?

- Безусловно, они могли предотвратить, и я неоднократно высказывал свое мнение по этому поводу. Если бы Минская группа в свое время оказала серьезное давление на Ереван, то конечно, Армения была бы вынуждена покинуть оккупированные территории. В таком случае не было бы необходимости в войне. Но они не оказали подобного давления. Вопреки тому, что три государства-сопредседателя Минской группы являются также постоянными членами Совета Безопасности ООН и входят в число самых сильных держав мира. Разве у них не было политического веса и политических инструментов, чтобы дать Армении серьезные месседжы? Они просто предпочли политику «ни войны, ни мира».

С другой стороны, я неоднократно обращался к сопредседателям Минской группы и другим крупным государствам с призывом введения санкций против Армении. Это также могло предотвратить войну. То есть, мы использовали все варианты, чтобы решить конфликт мирным путем - без войны и кровопролития. Вместе с тем, я неоднократно говорил, что мы не смиримся с ситуацией, освободим свои земли любой ценой. Мы просто предоставляли шанс [армянской стороне].

Новое руководство, пришедшее к власти в Армении в 2018 году, также нанесло серьезный удар по переговорному процессу. Их неуместные и безответственные заявления фактически парализовали переговорный процесс. В подобной ситуации Минская группа должна была предпринять более позитивные и смелые шаги, но они просто наблюдали. Они просто заняли позицию зрителя. Самая большая ответственность за начало Второй Карабахской войны, конечно же, лежит на Армении. И в то же время ответственность несут крупные государства, которые вовремя не остановили Армению.

- Страны-сопредседатели длительное время проводили стратегию сохранения статус-кво. Теперь, после победы, вновь озвучивают вопрос о задействовании сопредседателей Минской группы, проведении ими челночной дипломатии. Что Вы думаете об этом? Может ли это в будущем быть решением, может ли принести пользу?

- В период оккупации, страны, председательствующие в Минской группе, президенты этих государств несколько раз выступали с очень позитивными заявлениями. Одно из этих заявлений, озвученное примерно, 7-8 лет назад, гласило, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Мы очень положительно восприняли это заявление. Я сам неоднократно высказывал мнение по этому поводу и говорил, что это долгожданное заявление. Изменение статус-кво означает прекращение оккупации. Однако за этими заявлениями не последовало практических шагов.

Более того, спустя некоторое время сопредседатели отступили от этого заявления и озвучили новое: «Статус-кво неустойчив». Между этими заявлениями есть огромная разница. Одно дело – «неприемлемость», другое– «неустойчивость». В то время я раскритиковал их и заявил, что такое изменение позиции «льет воду на мельницу» страны оккупанта - Армении. К сожалению, последующий период также показал, что Минская группа не намерена решать этот вопрос. И мы в очередной раз убедились в этом в ходе 44-дневной войны. Потому что именно некоторые из стран-сопредседатели Минской группы поднимали в ООН этот вопрос против нас. Было абсолютно несправедливо поднимать в ООН вопрос о санкциях против нас в то время, как шла война, мы восстанавливали действий международного права на своих землях, вели войну за справедливость.

Что касается сегодняшнего дня, то можно сказать, что мы не видим активности Минской группы. В период переговорного процесса они приезжали, выступали с инициативами, определяли повестку диалога на уровне президентов, предлагали темы для обсуждений, обе стороны на основе консенсуса вели переговоры по этим вопросам. Сегодня же, несмотря на то, что с окончания войны прошел год, от них нет никаких предложений.

Они приезжали в Азербайджан один раз, и я им сказал, чтобы они выступили с предложениями. Мы решили этот вопрос. Нагорно-карабахский конфликт завершен.

Административной единицы под названием Нагорный Карабах не существует. На днях в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, я обратился ко всем странам мира с призывом не использовать впредь выражение «Нагорный Карабах». На территории Азербайджана нет подобной административной единицы! Есть регионы Карабах и Восточный Зангезур. В подобной ситуации должны быть сформированы новые вопросы по деятельности Минской группы. То есть, нагорно-карабахский конфликт завершен. Что можно предпринять на данном этапе?

На мой взгляд, необходимы меры по укреплению доверия, затем открытие дорог, коридоров, - то есть нужна поддержка мирному процессу, урегулированию армяно-азербайджанских отношений, усилия в направлении подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, что мы и предлагаем. Сфера деятельности сопредседателей должна состоять из того, что я перечислил. Может ли, единица Нагорный Карабах, которой не существует, иметь статус? Конечно же, нет. Я говорил и хочу повторить: если кто-либо хочет предоставить Нагорному Карабаху статус, пусть создаст на собственной территории такую структуру или республику, и признает ее независимость. Мы тоже можем признать, но не на территории Азербайджана.

- Господин Президент, как я понимаю из ваших слов, Минской группе также необходимо принять реалии, сформировавшиеся после 44-дневной войны и действовать в соответствии с ними. Вы это имели в виду? Им следует выступать с чем-то новым?

- Хочу еще раз сказать об этом: мы не получали никаких предложений от Минской группы после Второй Карабахской войны. А поскольку инициатив нет, говорить о деятельности Минской группы неуместно. Прошел уже год. Что вы предлагаете? Вы говорите, что проблему необходимо решать. Я - от имени Азербайджана заявляю, что конфликт решен. Своими силами, вопреки давлению. Значит, должны поступать предложения. Чем они должны заниматься? Я высказал свое мнение. Остальное – в их ответственности.

- На фоне новых реалий между Азербайджаном, Арменией и Россией был подписан протокол из 9 пунктов. Довольны ли Вы реализацией пунктов этого заявления? На достаточном ли уровне они реализовывались за прошедший год? Какие из этих пунктов не исполняются?

- В целом я доволен. Потому что основные вопросы, отраженные в этом документе, решены. Армения, подписав это заявление, взяла на себя определенные обязательства. Она вынужденно выполнила эти обязательства. Выполнила сразу после войны. В заявлении было четко заявлено о выводе армянских войск с оккупированных в то время территорий. Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы были возвращены нам в течение 20 дней после окончания войны. В то время Армения очень ответственно относилась к этому вопросу. Почему? Потому что они пребывали в страхе. Потому что знали, что в случае не подписания заявления 10 ноября их положение могло ухудшиться. То есть не было силы, которая остановила бы нас. В период войны, я неоднократно обращался к азербайджанскому народу и заявлял, что Армения должна обозначить дату, предоставить график вывода войск с наших территорий, и тогда мы готовы будем остановить боевые действия. Эта дата была нам предоставлена 9 ноября. Армения фактически подписала акт о капитуляции, и 10 ноября война завершилась. Таким образом, решение многих важных вопросов стало результатом страха, в котором пребывала Армения. Что случилось потом? Пришли миротворцы.

Прошло определенное время, и реализация оставшихся вопросов остановилась. В документе четко прописано, что армянские вооруженные силы должны полностью покинуть наши территории. Через 15-20 дней после окончания войны из Армении через Лачинский коридор, находящийся в зоне ответственности миротворцев, на освобожденные земли была отправлена группа для саботажа. Группа из 62 человек. Это полностью противоречило заявлению от 10 ноября. Армия Азербайджана нейтрализовала их и арестовала. Теперь их пытаются называть военнопленными. Международные конвенции четко определяют понятие военнопленные. Они не являются военнопленными. Война на тот момент закончилась. Было подписано заявление от 10 ноября. Любой отправленный после этого военный считается участником группы, саботирующей ситуацию в регионе. То есть, этом вопрос не нашел своего решения. Это очень важный вопрос, и мы настоятельно требуем его решения. Полного решения. Возможно, вопрос решен частично.

Другой вопрос - открытие коридоров. В заявлении, подписанном в ночь с 9 на 10 ноября, четко говорится, что должна быть налажена коммуникация между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Была ли налажена эта коммуникациям? Нет. Открытие подобной коммуникации не требует большого времени. Общая протяженность дороги составляет всего 40 километров. За год после войны мы построили более 1 тысячи километров дорог, как грунтовых, так и асфальтовых. Строительство 40-километровой дороги не представляет особой проблемы. Но, несмотря на это, Армения не дает своего согласия. Переговоры безрезультатны. То есть, Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября.

Пока мы проявляем терпение. Хотя наше терпение также имеет границы. Вторая Карабахская война продемонстрировала, что происходит, когда наше терпение иссякает. Поэтому мы предоставляем Армении шанс выполнить все условия заявления от 10 ноября и действовать ответственно.

- Контроль над Лачинским корридором осуществляют российские военные, дислоцированные в регионе на временной основе. Какой ответ Вы получаете из Москвы в связи с перемещением армянских групп, саботирующих ситуацию в регионе? Сказывается ли недовольство Баку на действиях российских военных?

- Конечно же, мы доводим до России позицию по ситуации, высказываем свои справедливые претензии. Но диверсионная группа вошла туда тогда, когда российские миротворцы не были еще полностью размещены. Война закончилась 10 ноября. После этого требовалось некоторое время, чтобы российский контингент, около двух тысяч военных, разместились там. На тот момент было много пробелов. Здесь мы должны быть справедливыми. Тогда они еще не взяли под полный контроль зону ответственности. Армяне воспользовались этим и проникли на наши освобожденные земли. Но в целом деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно.

Конечно, есть вопросы, которые нас не устраивают, по которым у нас есть претензии. В первую очередь, это связано с незаконными визитами иностранных граждан на наши земли. Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Потому что Карабах – это наша территория. Никакие иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в эти районы без нашего разрешения. Разрешение должно быть получено от нас. Однако я могу Вам точно сказать, что этот вопрос не решен на сто процентов. Вместе с тем должен отметить и то, что нелегальный въезд иностранных граждан в Карабах фиксируется крайне редко. Также хочу отметить, что в результате нашей политики и настойчивости этому приходит конец. Но, конечно, мы хотели бы полного уважения к нашему суверенитету и территориальной целостности. Официальные представители России, высокопоставленные лица заявляют, что Карабах является территорией Азербайджана. В таком случае военнослужащие, проходящие там службу, также должны осуществлять свою деятельность в соответствии с данными заявлениями.

- Недавно состоялась встреча министров обороны Армении и России. После этой встречи было заявлено, что процесс вооружения Армении возобновился. К каким процессам в регионе это может привести? Что Вы думаете по поводу этого заявления? Фактически армянская армия не существует, она была разгромлена армией Азербайджана за 44 дня. Теперь она пытается вновь возродиться за счет российского вооружения. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.

- Когда нам стало известно об этом, мы сразу же обратились к российской стороне, поинтересовались сутью вопроса. Мы разделяем те же взгляды, что и Вы (представитель «Анадолу» Толга Озгенч). Нам сообщили, что это заявление, опубликованное в армянской прессе, не соответствует действительности. Министр обороны такого не говорил. Это грязные инсинуации армянской пропаганды. Такого заявления не было. Нам официально сообщили об отсутствии подобных планов. Что касается бесплатного вооружения армянской армии, мы получили удовлетворительный ответ из России. Мы сняли этот вопрос с повестки дня. Это доказывает, что Ереван не отказалась от своей грязной политики. Эта ложь в первую очередь является большой ошибкой. Тиражирование слов, которые не произносил министр обороны России, – это как минимум безответственность, провокация.

Во-вторых, мы видели это неоднократно и в период оккупации, и после нее. Армения и армянское лобби, действующее в России, каждый день работают над тем, чтобы сформировать трещину в отношениях между Россией и Азербайджаном. Каждый день, регулярно. Их повседневная работа заключается в том, чтобы очернить Баку, создать негативный образ Азербайджана в российской прессе, бросить тень на отношения между Россией и Азербайджаном. Они думают, что тем самым реваншисты вновь активизируются и смогут начать войну против нас. Но они глубоко ошибаются. Во-первых, отношения между Россией и Азербайджаном находятся на высоком уровне, и мы открыто обсуждаем все вопросы – на уровне президентов, министров обороны, министров иностранных дел - немедленно контактируем и решаем любой вопрос, который беспокоит любую из сторон. Сегодня могу констатировать, что в российско-азербайджанских отношениях нет проблем, связанных с урегулированием какого-либо экстренного вопроса. Отношения в целом достаточно позитивные. Пропагандистские усилия Армении не принесут успеха. В России с пониманием относятся к нашим опасениям по поводу повторного вооружения Армении.

- Время от времени армянские вооруженные силы и политики высказывают различные мнения, озвучивают заявления. Пока министерство обороны Армении выступает с вышеуказанными заявлениями, премьер-министр Никол Пашинян заявляет о желании начать переговоры с Турцией. Пашинян неоднократно говорил об этом в последние несколько недель. Как Вы оцениваете слова армянского премьера? Достаточны ли они с точки зрения Турции и Азербайджана? Есть ли у Армении шаги, которые она должна предпринять для того, чтобы контакты начались?

- Как Вы знаете, было так много противоречивых и ложных заявлений армянского руководства до и во время войны, что их число не поддается исчислению. Мы можем часами приводить примеры. Пока мы освобождали города и села, они сообщали, что вновь оккупировали наши города. Когда поднимались флаги в освобожденных городах, они это отрицали. Иными словами, называть белое черным, а черное белым в их характере. Поэтому, если честно, когда они делают какие-либо заявления, мы не воспринимаем их всерьез. Нужно анализировать, уточнять. Потому что имеет место синтез лжи, несостоявшихся желаний, мечтаний и провокаций. Именно такая сегодня Армения. Это несостоявшееся государство, для которого есть даже международный термин «failed state», - мы имели в виду именно это. Один из символов государственности в каждом государстве – ответственное поведение. Но мы этого не видим. Что касается нормализации армяно-турецких отношений, мы, конечно, желаем мира во всем регионе.

Я думаю, что платформа 3 + 3, предложенная Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, будет лучшим способом для этого. Но Армения пока этого не принимает. Сейчас это озвучивает президент Турции. Армении предоставляется шанс. Хотя ее [инициативу Эрдогана] поддержал Азербайджан, поддержала Россия, поддержал Иран, Армения выступила против. Армения, выступающая против этого, теперь заявляет о желании нормализовать отношения с Турцией. В первую очередь положительно ответь на это предложение, если хочешь нормализовать отношения. Иначе вновь возникнет противоречие. Конечно, будет легче анализировать, если когда-нибудь официальные заявления Армении будут согласовываться с реальной политикой.

Вам также хорошо известно, что в тексте конституции Армении содержатся ссылки на территориальные претензии к Турции. Им следует отказаться от этого. В первую очередь они должны разработать и принять новую конституцию. Как может такая слабая и полностью разрушенная страна, как Армения, предъявлять территориальные претензии к такой сильной стране, как Турция? Это что-то вроде психического заболевания. Поэтому они должны отказаться от этого. Им следует отказаться от претензий к Азербайджану. Они должны нормализовать свои отношения с Азербайджаном, и я уверен, что турецкая сторона всегда выступала за мир и широкомасштабное сотрудничество в регионе. Так есть и сегодня. Из Турции поступают очень позитивные сигналы. Но необходимо, чтобы в Армении их правильно оценили. Хотя, к сожалению, позитивные сигналы, данные Азербайджаном за два года до начала Второй Карабахской войны, были восприняты там неправильно. Как наша слабость, бессилие. Однако мы не хотели проливать кровь. Мы знали свою силу. Знали, что можем решить проблему силой. Армения же в это не верила. Но пока еще не поздно. Пусть Армения правильно воспримет вновь сформировавшуюся реальность, предпринимает шаги в соответствии с этой реальностью, взглянет на карту и найдет себя там, если, конечно, сможет, это только точка, и она должна предпринять соответствующие шаги. В этом случае возможно широкомасштабное сотрудничество в регионе.

- Здесь невольно задумываешься: какая сила может стоять за Арменией, игнорирующей требования региональных стран и отношения с ними, или что они планируют, пытаясь реализовать эти решения?

- Я не могу этого сказать. Наверное, на этот вопрос могут ответить политологи и аналитики, занимающиеся этой темой. Но, исходя из своего опыта, могу сказать, что многие из их шагов иррациональны. Иными словами, это далекий от реальности подход, основанный на какой-то мифологии, мечтах и ​​нереализованных желаниях. В политическом мире очень сложно его правильно проанализировать. Вероятно, было бы правильнее анализировать его с точки зрения медицины.

- Вы упомянули о региональном сотрудничестве. Рассказали о создании шестисторонней платформы сотрудничества, о которой Вы и президент Эрдоган постоянно говорите. Иран также упоминается в контексте этой платформы. Однако недавно появились видеокадры, свидетельствующие о том, что грузовики из Ирана едут в Ханкенди, и Вы также выразили свое недовольство по данному вопросу. Сразу после этого были опубликованы кадры учений иранских военнослужащих на границе. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу. Было ли это действие спонтанным или спланированным, содержащим определенный посыл?

- Это не первый случай, когда иранские грузовики незаконно въезжают в Карабахский регион Азербайджана. Подобные случаи неоднократно фиксировались и в период оккупации. Грузовики с госномерами ИРИ регулярно въезжали туда. Мы знали об этом. Но, конечно, такой конкретной информации, как сейчас, не было. Мы выражали свое недовольство иранской стороне по различным каналам. Однако этот процесс продолжался. После окончания войны Лачинский коридор теперь находится в поле нашего зрения. Расстояние от наших военных позиций до дороги, ведущей в Ханкенди, составляет 5-6 метров. Мы обладаем достаточными техническими возможностями вдоль Лачинского коридора, а также вокруг Шуши и других регионов. Есть камеры. Мы используем спутник, БПЛА. Мы видели, что после войны туда продолжают ездить грузовики. В данном случае я поручил сотрудникам Администрации президента поговорить с послом Ирана в Азербайджане. Мы не хотим выносить это на официальный уровень. Пусть поговорят по-дружески и заявят о том, что этому нужно положить конец. Это неуважительно по отношению к нам. Это неуважение к территориальной целостности Азербайджана, это должно быть прекращено. Этот разговор, если не ошибаюсь, произошел в июле. После этого, конечно, мы начали следить за этим, и в начале каждого месяца фиксируем данные о том, сколько грузовиков выехало, сколько въехало, что они привезли, что вывезли. У нас есть вся информация, вплоть до их номерных знаков. Эта информация появилась в прессе. Но что они сделали потом? Попытались установить армянские номера на иранские грузовики. Прибегли к такому мошенничеству. Пытались нас обмануть. Проделали такую некомпетентную работу, что на цистерне были надписи на фарси, а внизу – армянские номера. Хочу отметить, что на несколько транспортных средствах были даже установлены одни и те же номерные знаки. Они сделали это так небрежно. А это показывает, что они хотят продолжить свою деятельность, но под прикрытием. В данном случае через месяц мы официально оформили дипломатическую ноту, посол Ирана в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел. Ему выразили претензии и попросили положить этому конец. Это произошло в середине августа.

Мы надеялись, что этому будет положен конец. Но в период с 11 августа по 11 сентября около 60 иранских грузовиков незаконно отправились в Карабах. Чтобы это предотвратить, мы перешли к практическим шагам. Наше поведение и действия ответственны и основаны на дружественных отношениях. В первый раз – устное предупреждение, во второй – официальная нота, в третий – контрольно-пропускные пункты, таможня, граница, полиция. Таким образом, мы начали контролировать дорогу, проходящую по территории Азербайджана, а затем количество грузовиков, направляющихся в Карабах, снизилось до нуля. Видите, нужно ли было доводить до этого? В Карабахском регионе в зоне ответственности российских миротворческих сил проживает 25 тысяч человек. Так ли важен этот рынок? Неужели эта торговля настолько важна, что вы проявляете открытое неуважение к стране, которую считаете дружественной и братской? Конечно, мы использовали все возможности, определенные международными конвенциями и международным правом. Некоторые говорят, что мы взимаем таможенную пошлину только с иранских транспортных средств. Когда мы едем в другую страну, разве не платим таможенную пошлину? Оплачиваем. Если кто-либо пользуется и азербайджанской территорией, то должен платить налоги и пошлины?

- Обязаны.

- Должны. Это одна сторона медали. Что касается военных учений, проводимых у наших границ, это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе? Этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество. Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги носит временный характер.

- Говоря о транспортных вопросах, является ли Зангезурский коридор условием для начала нормализации отношений с Арменией?

- Конечно, это требование. Потому что об этом говорится в заявлении от 10 ноября. Армения взяла на себя это обязательство. Если она не выполнит это обязательство, то о какой нормализации может идти речь? Во-вторых, я вновь возвращаюсь к ранее высказанному мнению. Армения должна очень правильно проанализировать послевоенный период. Сейчас ситуация совсем иная. Текущая ситуация четко показывает баланс сил. И в период оккупации мы знали, какие возможности есть у нашей армии и какие – у армянской. Мы знали, что уже давно изменили баланс в нашу пользу. Теперь это видит весь мир. Поэтому в нынешней ситуации я считаю, что Армении следует приложить больше усилий для нормализации отношений с Азербайджаном. Потому что это важно для них. Мы можем жить и без этого. Как жили и раньше. Как живем сейчас и будем жить лучше, потому что вернули те огромные территории. Мы вернулись на свои земли. Их же положение [положение армянской стороны] ухудшилось. Поэтому постоянно находится в состоянии конфликта, планировать отношения с соседями на основе ложной истории – очень неверный шаг. Армения в первую очередь должна стремиться к нормализации отношений с Турцией. В то же время следует нормализовать отношения с Азербайджаном. Пусть определит свои границы с Турцией и Азербайджаном. Они должны проявлять больше стремления в этом направлении, чем мы. Так как без этого нет и границы. Сейчас в Армении и некоторые зарубежные политики обвиняют нас в оккупации территорий Армении. Во-первых, это ложь. Во-вторых, почему вы не возвышали своего голоса, когда Армения оккупировала наши территории? Почему вы закрывали глаза? За 30 лет наряду с оккупацией были уничтожены все наши исторические и религиозные памятники. Все постройки были разрушены. Вы этого не видели?

Сопредседатели Минской группы бывали там неоднократно. В Агдаме, Кяльбаджаре, Физули и Джебраиле. Разве они не видели? За 30-летний период оккупации всего лишь дважды были отправлены миссии и был подготовлен оценочный доклад. В докладе упоминаются все преступления, совершенные армянами. Последняя миссия была осуществлена около 10 лет назад. Мы неоднократно обращались к сопредседателям Минской группы с просьбой вновь направить миссию. Там проводилось незаконное переселение. Были переселены армяне из Сирии, Ливана и других стран. Это военное преступление. В соответствии со всеми международными конвенциями это военное преступление. Они [сопредседатели] этого не сделали. Те, кто не видел эту оккупацию на протяжении 30 лет, и те, кто видит сейчас несуществующую оккупацию, либо слепы, либо неблагодарны, либо лицемеры. Наверное, последнее выражение более уместно.

Мы вернулись на родину наших предков. Нас там не было 30 лет. Если Армения говорит, что граница проходит там, так почему же там никого не было? Если это граница, придите и охраняйте границу. Мы пришли и разместились в тех горах, и, согласно нашим картам, мы разместились на своих землях. Если Армения думает иначе, пусть сядет за стол переговоров. Обсудим это. Это может занять год, 5 лет, 30 лет, кто знает. Опять же, возвращаюсь к той же теме: Армения должна осознать сегодняшнюю реальность в вопросе границ. В кратчайшие сроки она должна принять наши условия и решить эту проблему, чтобы все знали свои границы.

- Возможна ли в ближайшее время Ваша встреча с господином Путиным и Пашиняном для обсуждения и согласования этих вопросов?

- Мы провели трехстороннюю встречу один раз. В начале года, в январе в Москве прошла трехсторонняя встреча. На этой встрече обсуждались вопросы, связанные с послевоенным периодом, ведь с момента окончания войны к тому времени прошло всего 2 месяца. После этого трехсторонней встречи на уровне президентов не было. Однако была сформирована рабочая группа на уровне вице-премьеров. В этой группе велась работа по открытию Зангезурского коридора, но в начале июня Армения прекратила свое участие в этой группе в связи с выборами. Выборы прошли там в июне, и в середине августа эта группа провела очередную встречу. Они встретятся вновь в следующем месяце. Считаю, что эта группа – важный формат, поскольку хоть и нет результата, но существует контакт. Контакт – необходимый инструмент в данной ситуации, и многие вопросы могут быть решены с помощью этих контактов. Мы начали в Азербайджане масштабные работы по созданию Зангезурского коридора. В Зангилане строятся железная дорога и шоссе, возводятся аэропорты. Думаю, что мы закончим работы на своей территории в течение двух лет, потому что объем работ здесь очень большой. Протяженность железной и автомобильной дороги на территории Армении составляет 40 километров. Это может занять 1–1,5 года. Мы этого ждем.

- Вы реализовали очень большие проекты на освобожденных от оккупации землях менее чем за этот год. Например, уже действует аэропорт Физули. То же самое можно сказать об автомагистралях. Вы заложили дороги вплоть до границы с Арменией. Эта работа продолжается. В этом отношении Вы реализуете большие проекты. Что Вы можете сказать об этих проектах и о будущем проживающих в этом регионе армянских граждан? Какую выгоду они получат от этих проектов?

- Вы абсолютно правы. Мы не теряли времени и начали действовать, как только война закончилась. Это показало силу нашего государства. Потому что одних денег недостаточно, чтобы выполнить такую работу. Необходимы ресурсы, кадры, команда, технические возможности, квалификация. Мы мобилизовали все силы. К концу года мы завершим электромонтажные работы. Электричеством будет обеспечен весь регион. Продолжается и строительство дорог.

Мы делаем это в первую очередь для наших граждан, чтобы мы могли восстановить этот регион и позволить бывшим вынужденным переселенцам вернуться туда в ближайшее время. Первый пилотный проект «умного села» будет готов в Зангиланском районе к концу года или началу следующего. Это видят и армяне, живущие в Карабахе. Потому что они смотрят наши телеканалы и слушают наше радио. Они видят, какие работы проводятся там. Неслучайно, что представители армянской общины пришли на наши военные позиции в Шуше и попросили взять их на работу. Они там безработные. Находятся в условиях безработицы, нищеты и безнадежности. Мы подходим к этому положительно. Но юридическая сторона этого вопроса должна быть полностью решена. Мы признаем проживающих там армян своими гражданами. Они живут на азербайджанской земле. Карабах всегда был территорией Азербайджана. Так было и в советский период, и в предыдущий период, и в период оккупации. Мы воспринимаем их как граждан Азербайджана. Просто нужно, чтобы и они это приняли. Они должны избавиться от этой армянской пропаганды. Должны обеспечить собственное будущее, будущее своих детей. Мы готовы дать им возможность участвовать в этих работах. Почему нет? Мы смотрим в будущее со стратегической точки зрения через мирную призму. Потому что я хочу, чтобы больше не было войны. Если на армянской стороне не активизируются реваншистские течения, мы не начнем новую войну. Если же мы увидим какую-либо угрозу против нас в Армении, мы должны уничтожить эту угрозу. Это наше законное право. Но если нет такой угрозы, то и у нас нет иных мыслей. Проживающие в Карабахе 25 тысяч армян также могут стать частью этого процесса. В то же время в будущем мы обеспечим их возможностями в районах, деревнях, где они проживают. Разрабатываются планы по Карабаху и Восточному Зангезуру. Утвержден генеральный план города Агдам. В ближайшее время будут утверждены генеральные планы городов Джебраил и Физули и районов в целом. Это показывает нашу силу, и мы можем сделать то же самое в карабахских селах, где проживают армяне.

После победы я десятки раз совершал поездки в эти районы. Я был поражен видом, с которым столкнулся в некоторых населенных армянами селах. Это бесчеловечная ситуация. Проводятся анализы некоторых домов в этих селах. Девяносто пять процентов домов непригодны. То есть там никто не сможет жить. Они должны быть снесены. Люди, которые 30 лет жило в столь плачевном положении, хочет лучшей, светлой жизни. Свет же будет исходить только от Азербайджана. Надо понимать, что и для них это не так просто. Здесь также следует учитывать психологическую ситуацию. Но мы проявляем добрую волю и надеемся, что они поймут, что их счастливое и благополучное будущее связано только с азербайджанским государством.

- Хочу коснуться отношений между Турцией и Азербайджаном. На Генеральной Ассамблее ООН президент Эрдоган заявил, что Азербайджан завершил свое правое дело. Он делает аналогичные заявления на всех платформах. Вы, в свою очередь, защищаете права Турции там, где нет президента Эрдогана. Мы переживаем небывалый в истории период. Что Вы думаете о будущем турецко-азербайджанских отношений?

- Господин Президент Реджеп Тайип Эрдоган и в предыдущие годы делился обширной информацией о правом деле Азербайджана с высоких трибун. Этот вопрос всегда занимал первое место среди направлений его внешней политики. Нас обрадовало, что на этот раз эти слова прозвучали там после победы. Это еще раз показывает, что Реджеп Тайип Эрдоган всегда поддерживал Азербайджан. В первые часы войны он заявил, что Азербайджан не одинок, что Турция рядом с Азербайджаном, и это придало нам дополнительные силы, моральную силу. Вы знаете, насколько Турция близка и дорога для Азербайджана, а Азербайджан – для Турции. За десятки лет мы прошли большой путь и подняли наши отношения на максимально высокий уровень. Я говорил, что в мире нет такого примера сотрудничества, дружбы и братства. Я также говорил, что есть много стран с единой историей, этническим происхождением и языком, но сколько конфликтов, недоверия и проблем существует между ними. Этнические, религиозные и культурные корни не означают, что эти страны станут братскими. Таких примеров предостаточно. И на Ближнем Востоке, и на постсоветском пространстве. Наша особая заслуга в том, что мы сумели построить "дворец" прекрасных отношений на очень прочном историческом и культурном фундаменте. В этом заслуга и господина Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и моя. Здесь мне придется отойти от скромности. Это реальность. Вторая Карабахская война еще раз продемонстрировала это. Поддерживая нас, Турция дала сигнал всему миру, что «не вмешивайтесь, не мешайте, Азербайджан находится на правом пути. Если вы вмешаетесь, то увидите перед собой Турцию». Конечно, это было большим плюсом и преимуществом.

После Второй Карабахской войны наши отношения вышли на еще более высокий уровень. После войны я пригласил Президента Турции в Шушу. Я сказал, что до президента Эрдогана никто из других стран в Шушу не поедет. Были делегаты из Турции, которые хотели туда поехать. Я сказал им «спасибо, но подождите». Пусть сначала приедет мой брат, потом уже дорога будет открыта для вас. Подписание Шушинской декларации подняло наши отношения на более высокий уровень. Благодаря Шушинской декларации мы повысили наши отношения с «де-факто» до «де-юре» уровня союзника. Мы уже были в союзнических отношениях во всех областях и зафиксировали это официально. Это направление для нашей будущей деятельности. Мы продвинемся по этому пути. Считаю, что укрепляющиеся день ото дня отношения, расширяющиеся совместные проекты, наша солидарность и братство являются примером для всех наших соседей. Если бы все наши соседи установили такие отношения, как между Турцией и Азербайджаном, то в мире не было бы войны.

- Вы часто посещаете освобожденные территории. Публикуются материалы. Фото- и видеоконтентом делится первый вице-президент Мехрибан Алиева, которая стала Вашим гидом в этом регионе. Мы берем кадры из ее публикаций. Ваши диалоги и действия на освобожденных территориях воспринимаются позитивно как в Азербайджане, так и в Турции. Что Вы можете сказать об этом?

- Это произошло само по себе. Произошло естественно, мы этого не планировали. Когда мы впервые поехали в Шушу, мы выехали из Баку очень рано . Потому, что тогда дорога была очень длинная. Только по дороге Победы из Физули в Шушу мы тогда ехали почти за 3 часа. Дороги были покрыты снегом и льдом. Мы выехали рано утром, затемно. С рассветом взору открылся прекрасный вид, и Мехрибан-ханум начала снимать на телефон. Она сняла меня и сказала, что мы держим путь в Шушу. Так все и началось. Это частная инициатива, потому что мои визиты обычно снимает официальная команда. Это новый подход. Я знаю, что многим это понравилось. Нам тоже понравилось. Когда я произносил эти слова, мне в первую очередь в голову приходили люди, которые раньше жили в тех краях. Прежде всего, я говорил для них. Потому что они пребывали в тоске, жили вдали от дома 30 лет. Я прибыл туда и видел эти здания, а они не видели. Они должны увидеть это нашими глазами. Эти люди всегда стояли у меня перед глазами. Они многое выстрадали, но сохранили твердость духа. Это и есть Азербайджан, это и есть азербайджанский народ.

- Благодарю Вас.

- Спасибо.