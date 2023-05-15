Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживает исламскую солидарность

Азербайджан всегда поддерживает исламскую солидарность.

Азербайджан всегда поддерживает исламскую солидарность.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая президента Арабского парламента Аделя ибн Абдель Рахмана аль-Асуми.

В этом контексте отметив недавнее открытие дипломатического представительства Азербайджана в Палестине, визит министра иностранных дел Азербайджана в Палестину и строительство нашей страной там школы, глава государства напомнил о проведении в Азербайджане Игр исламской солидарности.

Выразив обеспокоенность Азербайджана ростом исламофобских тенденций в Европе, президент Ильхам Алиев сообщил, что некоторое время назад в Азербайджане была проведена очень важная международная конференция, связанная с исламофобией, довел до внимания важность создания в этом контексте в будущем совместной платформы.