Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживает исламскую солидарность

Азербайджан всегда поддерживает исламскую солидарность.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая президента Арабского парламента Аделя ибн Абдель Рахмана аль-Асуми.
В этом контексте отметив недавнее открытие дипломатического представительства Азербайджана в Палестине, визит министра иностранных дел Азербайджана в Палестину и строительство нашей страной там школы, глава государства напомнил о проведении в Азербайджане Игр исламской солидарности.
Выразив обеспокоенность Азербайджана ростом исламофобских тенденций в Европе, президент Ильхам Алиев сообщил, что некоторое время назад в Азербайджане была проведена очень важная международная конференция, связанная с исламофобией, довел до внимания важность создания в этом контексте в будущем совместной платформы.