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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживает исламскую солидарность

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживает исламскую солидарность Азербайджан всегда поддерживает исламскую солидарность.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 16:05
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживает исламскую солидарность

Азербайджан всегда поддерживает исламскую солидарность.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая президента Арабского парламента Аделя ибн Абдель Рахмана аль-Асуми.

В этом контексте отметив недавнее открытие дипломатического представительства Азербайджана в Палестине, визит министра иностранных дел Азербайджана в Палестину и строительство нашей страной там школы, глава государства напомнил о проведении в Азербайджане Игр исламской солидарности.

Выразив обеспокоенность Азербайджана ростом исламофобских тенденций в Европе, президент Ильхам Алиев сообщил, что некоторое время назад в Азербайджане была проведена очень важная международная конференция, связанная с исламофобией, довел до внимания важность создания в этом контексте в будущем совместной платформы.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan has always supported Islamic solidarity
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın İslam həmrəyliyini hər zaman dəstəklədiyini bildirib

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