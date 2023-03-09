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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером C начала российско-украинской войны мы получили запросы от более чем 10 европейских стран относительно поставок газа или их увеличения.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 12:31
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером

C начала российско-украинской войны мы получили запросы от более чем 10 европейских стран относительно поставок газа или их увеличения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

"Мы работаем над этим вопросом. Не случайно Европейская комиссия называет Азербайджан "надежным партнером". Дело в том, что мы всегда были надежным партнером. Мы экспортируем нефть, нефтепродукты, природный газ, электроэнергию, продукты нефтехимической промышленности на международные рынки, включая европейские", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We have always been reliable partner
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Biz hər zaman etibarlı tərəfdaş olmuşuq"

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