Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда будет помнить миротворческую политику Трампа

Народ Азербайджана всю жизнь будет помнить миротворческую политику президента США Дональда Трампа, который принес мир во многие регионы, включая Южный Кавказ.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в Вашингтоне на встрече с лидерами США и Армении.

"Если бы не президент Трамп и его команда, если бы не наш близкий друг господин Уиткофф (Стив Уиткофф, спецпосланник президента США - ред.) и его команда, Армения и Азербайджан, вероятно, до сих пор увязли бы в бесконечном переговорном процессе", - сказал азербайджанский президент.

По его словам, по этой причине сегодня в Вашингтоне действительно исторический день. "Сегодня мы устанавливаем мир на Кавказе, который откроет огромные возможности не только для нашего региона, но и, как верно заметил президент Трамп, "маршрут Трампа" к международному миру и процветанию, который создаст новые линии связи, которые разрушат стены и создадут возможности для соединения множества стран, обеспечивая инвестиции, процветание и стабильность", - добавил Ильхам Алиев.