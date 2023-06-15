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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан восстановил территориальную целостность благодаря своей военной мощи

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан восстановил территориальную целостность благодаря своей военной мощи Азербайджан восстановил территориальную целостность не благодаря переговорам и посредникам, а своей военной мощью.
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 14:13
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан восстановил территориальную целостность благодаря своей военной мощи

Азербайджан восстановил территориальную целостность не благодаря переговорам и посредникам, а своей военной мощью.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"В течение почти 30 лет Азербайджан вел с Арменией переговоры, которые не давали результатов. И только благодаря нашей военной мощи и духу азербайджанских бойцов стало возможным восстановить нашу территориальную целостность. Иными словами, мы восстановили ее не благодаря переговорам и не благодаря каким-то посредникам", - отметил глава государства.

Президент добавил, что переговоры и посреднические усилия, наоборот, привели лишь к замораживанию ситуации. "Но мы не согласились с этим. Мы восстановили свою территориальную целостность и освободили свои земли на поле боя, пожертвовав жизнями 3000 наших сыновей", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: ‘We restored our territorial integrity and liberated our lands on the battlefield’
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Biz öz torpaqlarımızı döyüşərək geri qaytardıq"

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