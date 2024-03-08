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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан также является страной, страдающей от исламофобии

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан также является страной, страдающей от исламофобии Азербайджан также является страной, страдающей от исламофобии.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 10:03
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан также является страной, страдающей от исламофобии
Ильхам Алиев

Азербайджан также является страной, страдающей от исламофобии.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

В нем подчеркивается, что одним из наиболее тяжелых последствий 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель является преднамеренное разрушение и уничтожение нашего культурного наследия, имеющего общечеловеческое значение, в том числе памятников, относящихся к исламской религии. "Хотя по предварительным расследованиям имеются данные о полном разрушении в период оккупации 65 мечетей, эти цифры, к сожалению, постепенно растут, и появляются многочисленные новые примеры армянского вандализма против исламского наследия", - отмечается в послании.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan is a country that suffers from Islamophobia
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan da islamofobiyadan əziyyət çəkən ölkədir

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