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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан считает Евросоюз важным партнером

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан считает Евросоюз важным партнером Азербайджан считает Европейский Союз важным партнером.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан считает Евросоюз важным партнером

Азербайджан считает Европейский Союз важным партнером.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Сейчас мы находимся на завершающей стадии консультаций по новому соглашению с Евросоюзом. Оно готово более чем на 90 процентов. Мы не подписали Ассоциативное соглашение с ЕС. Вместо этого мы предпочли формат двустороннего сотрудничества", - сказал глава государства.

Говоря о Восточном партнёрстве, президент подчеркнул, что Азербайджан считает это партнерство одним из элементов сотрудничества с Евросоюзом, а не платформой сотрудничества со странами-членами ЕС.

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