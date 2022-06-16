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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан решил карабахский конфликт и нужды в Минской группе больше нет

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан решил карабахский конфликт и нужды в Минской группе больше нет Минская группа, получившая мандат от ОБСЕ, на протяжении 28 лет не добилась никаких результатов. Поэтому после того, как Азербайджан решил карабахский конфликт, нужды в Минской группе больше нет.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 13:17
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан решил карабахский конфликт и нужды в Минской группе больше нет

Минская группа, получившая мандат от ОБСЕ, на протяжении 28 лет не добилась никаких результатов. Поэтому после того, как Азербайджан решил карабахский конфликт, нужды в Минской группе больше нет.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на открытии Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

Глава государства отметил, что все понимают невозможность встречи трех сопредседателей Минской группы, особенно после российско-украинской войны.

"Мы уже получили месседжи о том, что институт сопредседателей Минской группы не будет функционировать. У них уже пенсионный возраст. Таким образом, я хочу заявить о нашей позиции, что любые спекуляции о Минской группе в Армении или любой другой стране только вызывают раздражение в Азербайджане. Мы решили конфликт. Мадридские принципы, разработанные Минской группой, решены. Теперь мы должны думать о путях нормализации отношений с Арменией, подписать мирное соглашение", - подчеркнул президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: “Azerbaijan resolved the Karabakh conflict, the need for the Minsk Group’s activity is no longer here”
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Azərbaycan Qarabağ münaqişəsini həll edib və Minsk qrupuna artıq ehtiyac yoxdur”

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