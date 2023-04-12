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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассматривает сотрудничество с ОБСЕ в практической плоскости

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассматривает сотрудничество с ОБСЕ в практической плоскости Азербайджан рассматривает сотрудничество с ОБСЕ в практической плоскости.
Внешняя политика
12 апреля 2023 г. 14:02
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассматривает сотрудничество с ОБСЕ в практической плоскости

Азербайджан рассматривает сотрудничество с ОБСЕ в практической плоскости.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Республики Северная Македония, действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи.

Во время беседы глава государства довел до внимания допустимость рассмотрения возможностей реализации практических и прагматичных проектов взаимодействия по таким концепциям, как совместное сотрудничество по трансграничным рекам, гуманитарное разминирование, "зеленые порты", Средний коридор.

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