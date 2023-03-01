Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами

Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами.

Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами.

Как сообщает Report , об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом в Баку.

Глава нашего государства выразил Президенту Ирака признательность за визит в Азербайджан. Отметив, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения завершается, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в период председательства наша страна прилагала все усилия для развития Движения, выдвинула ряд инициатив, связанных с его институционализацией. В этом контексте он отметил создание парламентской и молодежной сети Движения. Глава государства сказал, что в период председательства Азербайджана в нашей стране проводится уже третий Саммит Движения неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свое участие в проведенном в Алжире Саммите Лиги арабских государств, отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами.