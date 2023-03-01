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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 22:10
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами

Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом в Баку.

Глава нашего государства выразил Президенту Ирака признательность за визит в Азербайджан. Отметив, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения завершается, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в период председательства наша страна прилагала все усилия для развития Движения, выдвинула ряд инициатив, связанных с его институционализацией. В этом контексте он отметил создание парламентской и молодежной сети Движения. Глава государства сказал, что в период председательства Азербайджана в нашей стране проводится уже третий Саммит Движения неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свое участие в проведенном в Алжире Саммите Лиги арабских государств, отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycan Ərəb dövlətləri ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verir"

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