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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с ОИС

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с ОИС Азербайджан придает большое значение отношениям с Организацией исламского сотрудничества и является сторонником расширения сотрудничества во всех сферах в рамках ОИС.
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 10:54
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с ОИС

Азербайджан придает особое значение отношениям с Организацией исламского сотрудничества и является сторонником расширения сотрудничества во всех сферах в рамках ОИС.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам V Конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Город Баку, объявленный в 2009 году столицей исламской культуры, стал местом проведения многих заседаний отраслевых министров государств-членов Организации исламского сотрудничества. Сегодняшняя конференция также имеет большое значение для расширения сотрудничества и укрепления совместных усилий между государствами-членами ОИС в области труда, занятости и социальной защиты", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan attaches special importance to relations with OIC
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət verir"

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