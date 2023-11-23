Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с ОИС

Азербайджан придает большое значение отношениям с Организацией исламского сотрудничества и является сторонником расширения сотрудничества во всех сферах в рамках ОИС.

Азербайджан придает особое значение отношениям с Организацией исламского сотрудничества и является сторонником расширения сотрудничества во всех сферах в рамках ОИС.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам V Конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Город Баку, объявленный в 2009 году столицей исламской культуры, стал местом проведения многих заседаний отраслевых министров государств-членов Организации исламского сотрудничества. Сегодняшняя конференция также имеет большое значение для расширения сотрудничества и укрепления совместных усилий между государствами-членами ОИС в области труда, занятости и социальной защиты", - говорится в обращении.