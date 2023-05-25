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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан предоставил возможности судостроения своим соседям по Каспию

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан предоставил возможности судостроения своим соседям по Каспию Морской порт Алят, рассчитанный на транспортировку 15 миллионов тонн грузов, будет в ближайшее время модернизирован и объем грузоперевалки достигнет 25 миллионов тонн. Особенно это важно с учетом того, что большой рост грузоперевозок через Азербайджан наб
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 19:39
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан предоставил возможности судостроения своим соседям по Каспию

Морской порт Алят, рассчитанный на транспортировку 15 миллионов тонн грузов, будет в ближайшее время модернизирован и объем грузоперевалки достигнет 25 миллионов тонн. Особенно это важно с учетом того, что большой рост грузоперевозок через Азербайджан наблюдается в последнее время.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"В Баку уже несколько лет функционирует современная судостроительная вервь, которая может изготавливать любой тип судов, и рад сообщить, что возможности судостроения Азербайджана сегодня также предоставлены нашим соседям по Каспию, ведутся переговоры и активная работа по размещению заказов наших соседней по Каспию на судостроительном заводе в Баку", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanın gəmiqayırma imkanları Xəzərdəki qonşularımıza da təqdim olunub"

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