Ильхам Алиев: Азербайджан очень удовлетворен уровнем взаимодействия с Россией

Мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами.

Мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным в узком составе.

"Хотел бы отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами. Подписанная нами в феврале 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется, и в политической сфере, и в экономической сфере мы видим очень позитивную динамику, хорошие цифры. И, конечно, сотрудничаем и в энергетике, и в транспорте, особое внимание уделяем гуманитарному сотрудничеству, но и во многих других сферах", - сказал глава государства.