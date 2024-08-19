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Ильхам Алиев: Азербайджан очень удовлетворен уровнем взаимодействия с Россией

Ильхам Алиев: Азербайджан очень удовлетворен уровнем взаимодействия с Россией Мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 13:53
Ильхам Алиев: Азербайджан очень удовлетворен уровнем взаимодействия с Россией

Мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным в узком составе.

"Хотел бы отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами. Подписанная нами в феврале 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется, и в политической сфере, и в экономической сфере мы видим очень позитивную динамику, хорошие цифры. И, конечно, сотрудничаем и в энергетике, и в транспорте, особое внимание уделяем гуманитарному сотрудничеству, но и во многих других сферах", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan is very pleased with the level of mutual cooperation with Russia
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan Rusiya ilə qarşılıqlı fəaliyyətin səviyyəsindən çox məmnundur

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