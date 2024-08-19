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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан настроен на укрепление взаимодействия с Россией по всем направлениям

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан настроен на укрепление взаимодействия с Россией по всем направлениям Государственный визит Президента России Владимира Путина в Азербайджан имеет исключительную важность для двусторонних отношений.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 15:29
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан настроен на укрепление взаимодействия с Россией по всем направлениям

Государственный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан имеет исключительную важность для двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в расширенном составе с участием делегаций.

"Мы с Вами сегодня уже обменялись мнениями и выразили удовлетворение тем, как развиваются отношения между нашими странами – отношения между друзьями, соседями и союзниками. По всем направлениям мы видим позитивную динамику. Состав наших делегаций тоже очень иллюстративно говорит сам за себя. То есть тем для обсуждения и взаимодействия действительно много, и сфера нашей взаимной деятельности расширяется из года в год. Мы настроены на укрепление нашего взаимодействия по всем направлениям, и уверен, что Ваш визит будет очередным важным шагом в деле сближения наших стран и народов", - отметил глава государства.

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