Президент Ильхам Алиев: Азербайджан настроен на мирное будущее

"Новые реалии в регионе принесут новые возможности".

"Новые реалии в регионе принесут новые возможности".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Азербайджан настроен на мирное будущее, нам не нужна война, она нам не нужна была никогда. Освобождение азербайджанской территории, восстановление территориальной целостности военным путем было вынужденной мерой, и наша готовность решать этот вопрос в послевоенной стадии политическими методами - еще одно подтверждение наших намерений", - подчеркнул президент Азербайджана.