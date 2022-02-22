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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан настроен на мирное будущее

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан настроен на мирное будущее "Новые реалии в регионе принесут новые возможности".
Внешняя политика
22 февраля 2022 г. 21:33
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан настроен на мирное будущее

"Новые реалии в регионе принесут новые возможности".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Азербайджан настроен на мирное будущее, нам не нужна война, она нам не нужна была никогда. Освобождение азербайджанской территории, восстановление территориальной целостности военным путем было вынужденной мерой, и наша готовность решать этот вопрос в послевоенной стадии политическими методами - еще одно подтверждение наших намерений", - подчеркнул президент Азербайджана.

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