    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан мобилизовал все усилия для обеспечения скорейшей реализации маршрута TRIPP

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 05:41
    В Вашингтоне 8 августа этого года при свидетельстве президента США господина Дональда Трампа была подписана совместная декларация между Азербайджаном и Арменией, заложившая основу "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 6-го Каспийского бизнес-форума на тему "Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика".

    Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что TRIPP, который станет следующим важнейшим сегментом Среднего коридора, будет служить ключевым транспортным звеном, соединяющим Азию и Европу, расширяя транзитные возможности международных грузоперевозок и способствуя процветанию стран региона, а также их интеграции в глобальные цепочки поставок.

    В обращении отмечается, что TRIPP также обладает значительным потенциалом для будущих перевозок энергоресурсов, экспорта электроэнергии, в частности возобновляемой, и прокладки оптоволоконных линий, что позволит превратить регион в международный хаб торговли и цифровых коммуникаций.

    "Азербайджан мобилизовал все усилия для обеспечения скорейшей реализации этого маршрута", - подчеркивается в обращении.

