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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора, и это - наше право

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора, и это - наше право Что касается Зангезурского коридора, если внимательно послушать мое выступление, в нем сказано "что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора". Это наше право, инициировать все что угодно. То, что мы считаем правильным, легитимным, разумным,
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 19:54
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора, и это - наше право

Что касается Зангезурского коридора, если внимательно послушать мое выступление, в нем сказано "что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора". Это наше право, инициировать все что угодно. То, что мы считаем правильным, легитимным, разумным, и то, что, кстати, поддерживается в том числе и Российской Федерацией и другими вовлеченными в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном сторонами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, отвечая на необоснованные обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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