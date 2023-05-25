Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора, и это - наше право

Что касается Зангезурского коридора, если внимательно послушать мое выступление, в нем сказано "что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора". Это наше право, инициировать все что угодно. То, что мы считаем правильным, легитимным, разумным,

Что касается Зангезурского коридора, если внимательно послушать мое выступление, в нем сказано "что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора". Это наше право, инициировать все что угодно. То, что мы считаем правильным, легитимным, разумным, и то, что, кстати, поддерживается в том числе и Российской Федерацией и другими вовлеченными в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном сторонами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, отвечая на необоснованные обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.