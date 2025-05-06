Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества

У наших стран есть все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества в самых разных сферах.

У наших стран есть все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества в самых разных сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.

Коснувшись торгово-экономических отношений, глава государства отметил, что сегодня есть новые возможности для сотрудничества, которые будут не только стимулировать экономический рост, но и создадут устойчивую основу для взаимовыгодных партнерств, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшей диверсификации экономик двух стран.