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Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества

Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества У наших стран есть все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества в самых разных сферах.
Внешняя политика
6 мая 2025 г. 19:00
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества

У наших стран есть все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества в самых разных сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.

Коснувшись торгово-экономических отношений, глава государства отметил, что сегодня есть новые возможности для сотрудничества, которые будут не только стимулировать экономический рост, но и создадут устойчивую основу для взаимовыгодных партнерств, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшей диверсификации экономик двух стран.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan and Vietnam have every opportunity to further develop cooperation potential
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycanla Vyetnam əməkdaşlıq potensialını bundan sonra da inkişaf etdirmək üçün bütün imkanlara malikdir

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