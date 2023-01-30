О нас

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Венгрия сформулировали отношения на уровне стратегического партнёрства

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Венгрия сформулировали отношения на уровне стратегического партнёрства Мы действительно два друга и два партнёра. И мы уже сформулировали наши отношения на уровне стратегического партнёрства. Сегодня мы подпишем ещё один документ, который подтвердит стратегический характер нашего сотрудничества.
Внешняя политика
30 января 2023 г. 20:06
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Венгрия сформулировали отношения на уровне стратегического партнёрства

Мы действительно два друга и два партнёра. И мы уже сформулировали наши отношения на уровне стратегического партнёрства. Сегодня мы подпишем ещё один документ, который подтвердит стратегический характер нашего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе.

Глава государства отметил: "Как отметил господин премьер-министр, наши отношения уже имеют хорошую историю. История взаимной поддержки, взаимного доверия, партнерства и дружбы и это действительно большое достояние. Поэтому сейчас, когда мы рассматриваем новые сферы сотрудничества, у нас уже есть, как бы сказать, очень прочная основа для нашего партнерства. Господин Премьер-министр отметил, что энергетика становится частью нашего сотрудничества, но раньше такого не было".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan and Hungary already formalized their relations as relations of strategic partnership

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели встречу в узком составе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели встречу в узком составе
30 января 2023 г. 20:40
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
30 января 2023 г. 20:28
Азербайджан заинтересован в совместной работе в направлении городского развития, где Венгрия имеет очень большой опыт
Азербайджан заинтересован в совместной работе в направлении городского развития, где Венгрия имеет очень большой опыт
30 января 2023 г. 20:17
Президент: Мы видим хорошие возможности для сотрудничества с Венгрией в области разминирования
Президент: Мы видим хорошие возможности для сотрудничества с Венгрией в области разминирования
30 января 2023 г. 20:11
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
30 января 2023 г. 19:20
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в расширенном составе
30 января 2023 г. 19:12
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
30 января 2023 г. 19:09
Подписана декларация о расширении стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией
Подписана декларация о расширении стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией
30 января 2023 г. 19:05
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
30 января 2023 г. 18:57
В Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
ФотоВ Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
30 января 2023 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi