Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Венгрия сформулировали отношения на уровне стратегического партнёрства

Мы действительно два друга и два партнёра. И мы уже сформулировали наши отношения на уровне стратегического партнёрства. Сегодня мы подпишем ещё один документ, который подтвердит стратегический характер нашего сотрудничества.

Мы действительно два друга и два партнёра. И мы уже сформулировали наши отношения на уровне стратегического партнёрства. Сегодня мы подпишем ещё один документ, который подтвердит стратегический характер нашего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе.

Глава государства отметил: "Как отметил господин премьер-министр, наши отношения уже имеют хорошую историю. История взаимной поддержки, взаимного доверия, партнерства и дружбы и это действительно большое достояние. Поэтому сейчас, когда мы рассматриваем новые сферы сотрудничества, у нас уже есть, как бы сказать, очень прочная основа для нашего партнерства. Господин Премьер-министр отметил, что энергетика становится частью нашего сотрудничества, но раньше такого не было".