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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история, и это фундамент, который является основой для развития взаимодействия. Отрадно, что по всем направлениям сотрудничество идет очень эффективно и результативно.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 20:54
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история

Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история, и это фундамент, который является основой для развития взаимодействия. Отрадно, что по всем направлениям сотрудничество идет очень эффективно и результативно.

Как сообщает Report, об этом 22 августа сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе.

Подчеркнув, что за последнее время межгосударственные отношения между нашими странами вышли на самый высокий уровень, глава государства отметил: "Я с теплотой вспоминаю мой государственный визит в Узбекистан и оказанное мне гостеприимство. Также хотел бы еще раз сказать, что был очень впечатлен увиденным бурным развитием Узбекистана, трансформацией, реформами, превращением страны в сильную индустриальную державу региона Центральной Азии".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan və Özbəkistanı qədim tarix birləşdirir"

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