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Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия являются поистине стратегическими партнерами

Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия являются поистине стратегическими партнерами Документы, подписанные между Сербией и Азербайджаном, составляют правовую основу наших двусторонних отношений. Конечно же, среди них особое место занимают документы о стратегическом партнерстве.
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 16:37
Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия являются поистине стратегическими партнерами

Документы, подписанные между Сербией и Азербайджаном, составляют правовую основу наших двусторонних отношений. Конечно же, среди них особое место занимают документы о стратегическом партнерстве.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс конференции, состоявшейся 23 ноября в Белграде.

"Мы являемся поистине стратегическими партнерами", - заявил глава государства, добавив, что наши страны успешно сотрудничают во многих сферах.

"Наше сотрудничество имеет стратегические цели", - сказал президент Азербайджана.

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