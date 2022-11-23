Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия являются поистине стратегическими партнерами

Документы, подписанные между Сербией и Азербайджаном, составляют правовую основу наших двусторонних отношений. Конечно же, среди них особое место занимают документы о стратегическом партнерстве.

Документы, подписанные между Сербией и Азербайджаном, составляют правовую основу наших двусторонних отношений. Конечно же, среди них особое место занимают документы о стратегическом партнерстве.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс конференции, состоявшейся 23 ноября в Белграде.

"Мы являемся поистине стратегическими партнерами", - заявил глава государства, добавив, что наши страны успешно сотрудничают во многих сферах.

"Наше сотрудничество имеет стратегические цели", - сказал президент Азербайджана.