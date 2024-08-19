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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья, близкие партнеры и соседи

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья, близкие партнеры и соседи Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья, близкие партнеры и соседи.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 16:18
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья, близкие партнеры и соседи

Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья, близкие партнеры и соседи.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что государственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан носит особый характер.

"Наши встречи на высшем уровне носят регулярный характер. В этом году мы дважды встречались - один раз в Москве, один раз на полях международного мероприятия. Но, конечно же, формат и характер государственного визита – это особый случай, если можно так сказать, и говорит о высоком уровне межгосударственных отношений. Принятые сегодня документы, включая, в первую очередь, Совместную декларацию президентов, еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений. Положения Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале 2022 года, успешно реализуются. Наши страны действуют как союзники, как друзья, как близкие партнеры и соседи", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan and Russia act as allies, friends, close partners, and neighbors
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan və Rusiya müttəfiqlər, dostlar, yaxın tərəfdaşlar və qonşular kimi fəaliyyət göstərir

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