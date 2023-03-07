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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Болгария являются стратегическими партнерами

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Болгария являются стратегическими партнерами Азербайджан и Болгария являются близкими и стратегическими партнерами.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Болгария являются стратегическими партнерами

Азербайджан и Болгария являются близкими и стратегическими партнерами.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев заявил, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в нашей стране Руслана Стоянова.

Выразив уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, глава государства коснулся важности взаимных визитов высокого уровня, подчеркнув, что во время этих визитов, демонстрирующих дружественные отношения, были приняты решения по очень важным вопросам двусторонней повестки дня.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan and Bulgaria are close and strategic partners
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanla Bolqarıstan yaxın və strateji tərəfdaşdır"

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