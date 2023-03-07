Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Болгария являются стратегическими партнерами

Азербайджан и Болгария являются близкими и стратегическими партнерами.

Азербайджан и Болгария являются близкими и стратегическими партнерами.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев заявил, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в нашей стране Руслана Стоянова.

Выразив уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, глава государства коснулся важности взаимных визитов высокого уровня, подчеркнув, что во время этих визитов, демонстрирующих дружественные отношения, были приняты решения по очень важным вопросам двусторонней повестки дня.