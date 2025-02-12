Президент Ильхам Алиев: Азербайджан хорошо зарекомендовал себя в регионе Южного Кавказа и Каспия

10:21

Азербайджан инициировал масштабные проекты, которые обеспечили возможности для создания коммуникаций в регионе, мы хорошо зарекомендовали себя в регионе Южного Кавказа и Каспия.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Глава государства отметил, что Азербайджан твердо отстаивает свои национальные интересы, свой образ жизни, свою независимую политику и добился немалых успехов.

"Поэтому я бы сказал, что пример Азербайджана, как страны, которая относительно недавно появилась на международной карте, отстаивает свои национальные интересы и налаживает хорошие контакты по всему миру, показывает, что защищать собственные интересы возможно при наличии стабильности и единства в обществе", - подчеркнул президент.