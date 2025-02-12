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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан хорошо зарекомендовал себя в регионе Южного Кавказа и Каспия

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан хорошо зарекомендовал себя в регионе Южного Кавказа и Каспия 10:21
Внешняя политика
12 февраля 2025 г. 10:28
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан хорошо зарекомендовал себя в регионе Южного Кавказа и Каспия

Азербайджан инициировал масштабные проекты, которые обеспечили возможности для создания коммуникаций в регионе, мы хорошо зарекомендовали себя в регионе Южного Кавказа и Каспия.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Глава государства отметил, что Азербайджан твердо отстаивает свои национальные интересы, свой образ жизни, свою независимую политику и добился немалых успехов.

"Поэтому я бы сказал, что пример Азербайджана, как страны, которая относительно недавно появилась на международной карте, отстаивает свои национальные интересы и налаживает хорошие контакты по всему миру, показывает, что защищать собственные интересы возможно при наличии стабильности и единства в обществе", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan is well-established in South Caucasus and Caspian region
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunda etibarlı mövqe tutmuşuq

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