Президент Ильхам Алиев: Азербайджан хорошо зарекомендовал себя в регионе Южного Кавказа и Каспия

Азербайджан инициировал масштабные проекты, которые обеспечили возможности для создания коммуникаций в регионе, мы хорошо зарекомендовали себя в регионе Южного Кавказа и Каспия.
Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.
Глава государства отметил, что Азербайджан твердо отстаивает свои национальные интересы, свой образ жизни, свою независимую политику и добился немалых успехов.
"Поэтому я бы сказал, что пример Азербайджана, как страны, которая относительно недавно появилась на международной карте, отстаивает свои национальные интересы и налаживает хорошие контакты по всему миру, показывает, что защищать собственные интересы возможно при наличии стабильности и единства в обществе", - подчеркнул президент.