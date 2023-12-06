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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов провести COP 29

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов провести COP 29 Азербайджан готов провести у себя COP 29. У нас достаточно много достижений, которые мы можем продемонстрировать.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 17:17
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов провести COP 29

Азербайджан готов провести у себя COP 29. У нас достаточно много достижений, которые мы можем продемонстрировать.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

Отметив наличие определенных проблем в связи с проведением конференции в Баку, глава государства выразил надежду, что они будут решены в ближайшее время. Президент Азербайджана сказал, что это может стать следующим важным шагом на пути к миру.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi etməyə hazırdır"

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