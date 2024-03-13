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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к тесному сотрудничеству с Китаем в рамках СОР

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к тесному сотрудничеству с Китаем в рамках СОР Азербайджан готов к тесному сотрудничеству с Китаем в рамках СОР.
Внешняя политика
13 марта 2024 г. 21:35
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к тесному сотрудничеству с Китаем в рамках СОР

Азербайджан готов к тесному сотрудничеству с Китаем в рамках СОР.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 13 марта специального представителя правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо.

Глава государства подчеркнул, что Китай добился внушительных технологических успехов в области возобновляемой энергии, и Азербайджан готов к сотрудничеству с КНР в этой сфере.

Президент Ильхам Алиев сказал, что зеленый переход является одним из приоритетов Азербайджана, и наша страна заинтересована также в создании совместных производственных предприятий в этой отрасли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev: Azərbaycan COP çərçivəsində Çinlə əməkdaşlığa hazırdır

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