О нас

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией Президент Ильхам Алиев заявил, что никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 13:42
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией

Президент Ильхам Алиев заявил, что никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимая заместителя государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственного министра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна поддерживает региональную мирную повестку дня, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для заключения мирного договора и нормализации отношений между двумя странами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycan Ermənistanla dialoqa hazırdır"

Самое читаемое

Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi