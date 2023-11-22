Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией

Президент Ильхам Алиев заявил, что никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет.

Президент Ильхам Алиев заявил, что никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимая заместителя государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственного министра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна поддерживает региональную мирную повестку дня, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для заключения мирного договора и нормализации отношений между двумя странами.