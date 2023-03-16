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Президент: Армения все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана

Президент: Армения все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана Хотя Армения признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в Праге и Сочи в 2022 году, она все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана. В Карабахе остаются незаконные армянские формирования и криминальные элементы.
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 15:22
Президент: Армения все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана

Хотя Армения признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в Праге и Сочи в 2022 году, она все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана. В Карабахе остаются незаконные армянские формирования и криминальные элементы.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на внеочередном Саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

"Армения также уклоняется от обязательства открыть Зангезурский коридор. Таким образом, Армения грубо нарушает Заявление, подписанное 10 ноября 2020 года, и должна нести за это ответственность", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistan hələ də öz qoşunlarını tam olaraq Azərbaycan ərazilərindən çıxarmayıb"

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