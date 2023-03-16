Президент Ильхам Алиев: Армения уничтожила наше культурное наследие в Западном Азербайджане

Решением советского правительства в ноябре 1920 года Западный Зангезур, являющийся нашей исторической землей, был отделен от Азербайджана и передан Армении, что стало причиной географического разделения тюркского мира. До 1991 года все азербайджанцы были

Решением советского правительства в ноябре 1920 года Западный Зангезур, являющийся нашей исторической землей, был отделен от Азербайджана и передан Армении, что стало причиной географического разделения тюркского мира. До 1991 года все азербайджанцы были насильственно изгнаны с территории нынешней Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на внеочередном Саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

"Как и в Карабахе и Восточном Зангезуре, Армения уничтожила наше культурное наследие, мечети, исторические памятники и на территории нынешней Армении - в Западном Азербайджане. Азербайджанская общественность неоднократно обращалась в ЮНЕСКО с просьбой направить в эту страну миссию по изучению фактов с целью мониторинга культурного наследия азербайджанского народа в нынешней Армении и ждет позитивного ответа от ЮНЕСКО", - отметил глава государства.