Президент Ильхам Алиев: Армения рано или поздно согласится с условиями Азербайджана

Президент Ильхам Алиев: Армения рано или поздно согласится с условиями Азербайджана

Армения рано или поздно согласится с условиями, выдвинутыми азербайджанской стороной для подписания мирного соглашения.

Как передает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Выдвинуты два условия для подписания мирного договора. Армения рано или поздно согласится с этими условиями", - сказал глава государства.

Президент также напомнил, какие именно условия выдвинул Азербайджан: "Армения должна внести изменения в свою Конституцию, и Минская группа ОБСЕ должна быть упразднена".