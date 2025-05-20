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Президент Ильхам Алиев: Армения рано или поздно согласится с условиями Азербайджана

Президент Ильхам Алиев: Армения рано или поздно согласится с условиями Азербайджана Президент Ильхам Алиев: Армения рано или поздно согласится с условиями Азербайджана
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев: Армения рано или поздно согласится с условиями Азербайджана

Армения рано или поздно согласится с условиями, выдвинутыми азербайджанской стороной для подписания мирного соглашения.

Как передает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Выдвинуты два условия для подписания мирного договора. Армения рано или поздно согласится с этими условиями", - сказал глава государства.

Президент также напомнил, какие именно условия выдвинул Азербайджан: "Армения должна внести изменения в свою Конституцию, и Минская группа ОБСЕ должна быть упразднена".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Ermənistan gec-tez şərtlərlə razılaşacaq

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